Пятилетний ребенок выпал из окна нелегального детсада в Москве

Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома в Москве.

Как сообщает столичная прокуратура, ребенок госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В квартире, где произошел инцидент, по предварительным данным, был организован нелегальный детский сад.

"По предварительной информации, квартира арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетним", - рассказали в ведомстве.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.