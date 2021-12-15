https://news.day.az/world/1415927.html Пятилетний ребенок выпал из окна нелегального детсада в Москве - ВИДЕО
Пятилетний ребенок выпал из окна нелегального детсада в Москве - ВИДЕО
Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа жилого дома в Москве.
Как сообщает столичная прокуратура, ребенок госпитализирован, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В квартире, где произошел инцидент, по предварительным данным, был организован нелегальный детский сад.
"По предварительной информации, квартира арендуется индивидуальным предпринимателем для оказания услуг в сфере присмотра и ухода за несовершеннолетним", - рассказали в ведомстве.
По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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