Илон Маск начал торговать пряжками для ремней

Компания Tesla выпустила фирменную пряжку для ремня, сообщает портал My Drivers. Она выполнена из металла и стоит $150, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выпуск аксессуара от Tesla связывают с завершением строительства техасского завода. На лицевой части пряжки выгравирована фраза "Не связывайся с Tesla", которая отсылает к популярной в штате фразе "Не связывайся с Техасом". Аксессуар для ремня изготовлен из отлитого под давлением цинка с отделкой из серебра.

Сразу после старта продаж вся партия была моментально распродана. Планирует ли компания расширить партию и в каком количестве продалась текущая, неизвестно.