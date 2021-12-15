https://news.day.az/world/1415946.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в среду в западной части Ирана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии 58 км к северо-востоку от города Месджеде-Солейман, в котором проживают 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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