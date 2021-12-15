Цена на газ в Европе выросла

Стоимость газа на европейском рынке превысила $1500 за тысячу кубометров на фоне слабого вклада альтернативных источников энергии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, 15 декабря цена январского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла €132,995 за МВт.ч, то есть $1550 за тысячу кубометров. При этом в ноябре цены на кубометр газа были в пределах $945, в декабре - $1182.

В Европе значительно уменьшилось производство электроэнергии из возобновляемых источников. 13 декабря вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в европейских странах составил всего лишь 10,1%, 14 декабря - 9,9% (при среднем значении 15,6% на неделе с 6 по 12 декабря), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Накануне стоимость газа на европейском рынке превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с 6 октября.