В Турции приостановили движение судов через Босфор

Движение судов через пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно приостановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу береговой охраны Турции, передает Day.Az.

Отмечается, что закрыть канал пришлось в связи с поломкой танкера Ahmet Telli. По информации ведомства, для починки судна туда были экстренно направлены буксиры.