https://news.day.az/world/1415966.html В Турции приостановили движение судов через Босфор
В Турции приостановили движение судов через Босфор
Движение судов через пролив Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным, временно приостановили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу береговой охраны Турции, передает Day.Az.
Отмечается, что закрыть канал пришлось в связи с поломкой танкера Ahmet Telli. По информации ведомства, для починки судна туда были экстренно направлены буксиры.
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