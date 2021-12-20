Еврокомиссия обяжет страны ЕС увеличить скорость поездов в Европе

Еврокомиссия (ЕК) обяжет страны ЕС довести скорость всех поездов в Европе до как минимум 160 км/ч к 2040 году, стремясь увеличить роль электрифицированных железных дорог и снизить роль воздушного транспорта в целях борьбы с загрязнением окружающей среды. Об этом говорится в сообщении на странице Еврокомиссии в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Все поезда должны двигаться со скоростью 160 км/ч или быстрее к 2040 году. 424 ведущих города должны быть связаны между собой с портами и аэропортами железнодорожными терминалами. Должны быть созданы более быстрые европейские железнодорожные маршруты, билеты на которые должно быть легко найти", - отмечается в сообщении ЕК.