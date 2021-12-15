https://news.day.az/world/1416080.html Курс биткоина резко "вырос" до $800 млрд
Курс биткоина резко "вырос" до $800 млрд
Курс биткоина поднялся почти до отметки 800 млрд долларов после того, как на сайте по отслеживанию цен на криптоактивы CoinMarketCap в ночь на 15 декабря произошел сбой. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Из-за технических неполадок на криптоплощадке стоимость всех цифровых валют отображалась некорректно.
Так, например, курс биткоина "поднялся" до 789 млрд долларов, а его капитализация превысила 14 квинтиллионов (квинтиллион - единица с 18 нулями) долларов.
Однако на самом деле курс биткоина был около 48 тысяч долларов, а капитализация - 900 млрд.
Ошибка была исправлена приблизительно через час после появления.
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