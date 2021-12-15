Центр Гамалеи запатентовал применение средства для защиты детей от COVID-19

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получили патент на применение средства, способного вызывать иммунный ответ против коронавирусной инфекции у детей старше одного месяца. Об этом сообщает пресс-служба Роспатента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Патент выдан на "Применение средства для индукции специфического иммунитета против вируса тяжелого острого респираторного синдрома SARS-CoV-2 у детей". Речи о новой вакцине не идет", - пояснили ТАСС в ведомстве.

Технической задачей группы изобретений, заявленной Центром имени Гамалеи, является создание средств, эффективно вызывающих иммунный ответ против коронавируса у детей, следует из описания патента.

"На сегодняшний день разработано мало эффективных средств защиты от коронавирусной инфекции для детей. Их разработка является сложной, так как иммунная система детей имеет ряд отличий от иммунной системы взрослых. Согласно описанию патента, изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против COVID-19 у детей старше месяца", - приводятся в пресс-релизе слова руководителя Роспатента Григория Ивлиева.

В ведомстве добавили, что по итогам рассмотрения заявки эксперты Федерального института промышленной собственности пришли к заключению о патентоспособности вакцины и ее соответствии мировой новизне.

Роспатент рассматривает заявки на изобретения для борьбы с COVID-19 в приоритетном порядке. Срок рассмотрения составляет в среднем 26 дней. На сегодняшний день российским изобретателям выдано 440 патентов на разработки, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, уточняется в сообщении.