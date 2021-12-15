Евросоюз намерен выделить на программу "Восточное партнерство" более €2 млрд

Евросоюз намерен инвестировать в программу "Восточное партнерство" более €2 млрд. Об этом заявил в среду глава Евросовета Шарль Мишель, выступая на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша новая повестка, которую мы предлагаем, подкреплена амбициозным экономическим и инвестиционным планом. Он мобилизует более €2 млрд", - сказал глава Евросовета.

По его словам, "эти инвестиции окажут конкретное воздействие на общества" стран, участвующих в программе. "Наши фундаментальные ценности останутся краеугольными камнями нашего партнерства: права человека, верховенство закона, управление и демократия, гендерное равенство и поддержка молодежи", - отметил он.

"Мы можем построить мир, стабильность и процветание только вместе, укрепляя наше сотрудничество. Мы готовы поддержать все инициативы, которые способствуют усилению взаимодействия между партнерами и региональному сотрудничеству. У нас впереди много работы", - заключил Мишель.