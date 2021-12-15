https://news.day.az/world/1416171.html Турция выбрала спецпредставителя для нормализации отношений с Арменией
Турция выбрала спецпредставителя для нормализации отношений с Арменией
Бывший посол Турции в США Сердар Кылыч будет назначен на должность спецпредставителя республики для нормализации отношений с Арменией.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в ОАЭ.
"В рамках нормализации отношений с Арменией в качестве нашего спецпредставителя мы назначим бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча", - сказал глава МИД в эфире телеканала TRT.
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