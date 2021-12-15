В больницах Гаити умерли еще 15 человек, пострадавших при взрыве автоцистерны
Пятнадцать пострадавших в результате взрыва автоцистерны с топливом в городе Кап-Аитьен на севере страны умерли в больницах Гаити. Число жертв инцидента возросло до 75.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду новостной портал HaitiLibre.
Ранее сообщалось о 60 погибших. В больницах находятся еще около 20 получивших ожоги.
Повреждения получили более 20 зданий вблизи места взрыва. Спасатели в настоящий момент ведут поиски пострадавших и тел погибших под обломками зданий.
По предварительным данным, автоцистерна перевернулась на дороге около полуночи по местному времени (около 08:00 мск), прохожие воспользовались этой возможностью, чтобы заполнить собственные топливные баки. После этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам.
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