ПВО Саудовской Аравии перехватили 2 баллистические ракеты

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили в среду две баллистические ракеты, запущенные мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах" в направлении саудовского города Абха на юго-западе страны. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск ракет осуществлялся из аэропорта столицы Йемена - города Сана. О возможном ущербе или пострадавших на земле информации не поступало.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.