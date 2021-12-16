https://news.day.az/world/1416201.html Крушение самолета в Доминикане - есть погибшие
Крушение самолета в Доминикане - есть погибшие
Не менее девяти человек погибли во время крушения легкомоторного самолета около столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщает местная газета Diario Libre.
По информации издания, среди погибших есть двое несовершеннолетних. Трое погибших были доминиканцами, шестеро - американцами.
Согласно некоторым данным, самолет направлялся в Орландо (США). После взлета он пытался зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас из-за обнаружения технических неполадок на борту.
Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин трагедии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре