Крушение самолета в Доминикане

Не менее девяти человек погибли во время крушения легкомоторного самолета около столицы Доминиканской Республики Санто-Доминго.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сообщает местная газета Diario Libre.

По информации издания, среди погибших есть двое несовершеннолетних. Трое погибших были доминиканцами, шестеро - американцами.

Согласно некоторым данным, самолет направлялся в Орландо (США). После взлета он пытался зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас из-за обнаружения технических неполадок на борту.

Сейчас правоохранители занимаются выяснением причин трагедии.