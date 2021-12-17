Названы лучшие страны для жизни на пенсии

Лучше всего жить на пенсии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Австралии и Израиле. Такие страны названы в новом исследовании портала Our Life Plan, сообщает Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследование были включены страны из списка самых счастливых, а при составлении списка учитывались такие факторы, как рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в году. По итогам исследования лучшей страной для пенсионеров стали ОАЭ. Годовая температура в стране в среднем составила 27 градусов, солнце светит 3 508 часов в году - эти показатели наряду с высокими прожиточным минимумом и среднемесячной зарплатой позволили стране занять первое место.

В пятерку лучших стран для пенсионеров вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия. Из европейских стран Our Life Plan рекомендует Кипр из-за высокой продолжительности светового дня и среднегодовой температуры в 19,6 градуса. Кроме того, Кипр известен своими пляжами, ресторанами, кафе и старыми городами. Десятку стран замыкают Испания, Мальта, Колумбия и Таиланд.