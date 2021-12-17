Европа решила сделать капитальный ремонт

Европейская комиссия предложила правила, согласно которым страны Европейского союза должны будут к концу десятилетия отремонтировать наименее энергоэффективные здания для сокращения выбросов парниковых газов и экономии топлива, передает Reuters. На здания приходится около 40 процентов энергопотребления в ЕС, и большинство из них отапливается ископаемым топливом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Члены комиссии сообщили, что в их цели входит сокращение чистых выбросов парниковых газов на 55 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Для этого к следующему десятилетию нужно отремонтировать все здания в ЕС с сертификатом энергоэффективности G, то есть с наихудшим энергетическим рейтингом. Дома класса F - к 2033 году. Нежилые здания должны быть отремонтированы быстрее - к 2027 году и к 2030 году соответственно. В ремонте необходимо задействовать такие методы, как изоляция или эффективные системы отопления.

Луиза Сандерленд, старший советник некоммерческой организации Regulatory Assistance Project, заявила, что деление зданий на классы и установление минимальных классов необходимо для того, чтобы дать толчок реконструкции. Однако такая реконструкция не предполагает поднятие классов зданий до уровня A, B или C и обеспечение значительной экономии энергии. "Это в большой степени упущенная возможность", - сказала она.