В Петербурге неадекватный таксист на полном ходу сбил пешеходов на переходе

В самом центре Петербурга водитель легковушки, игнорируя светофоры и скоростной режим, на полном ходу вылетел на пешеходный переход прямо в толпу людей, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Один пострадавший погиб на месте, за жизнь ещё одного сейчас борются врачи. А сам водитель, кажется, даже не понял, что произошло.

Перекрёсток Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы - один из самых оживленных в Петербурге. Ежеминутно дорогу пересекают сотни людей. Когда в очередной раз пешеходы переходили на другую сторону, в толпу на большой скорости влетел автомобиль.

Этот момент сняли камеры наблюдения: загорается красный свет для машин, зелёный - для пешеходов. Несколько человек успевают перейти дорогу, как неожиданно на перекрёсток влетает белая иномарка и сбивает двоих человек.

"Был очень сильный, громкий хлопок, и полетел пух, видимо, от куртки, там по всей дороге, аж вверх", - рассказала очевидец аварии Виктория Иванова.

Один из пешеходов отлетел на несколько метров. Он скончался на месте. Второй человек выжил, но получил тяжёлые травмы - сильное сотрясение мозга и перелом. В бессознательном состоянии его увезли в больницу. По нашей информации, сейчас он находится в коме. Водитель даже не пытался поинтересоваться, как себя чувствуют люди. И вообще, как говорят очевидцы, вёл себя очень странно.

"У мужчины все руки были в крови. Видимо, он был в не совсем трезвом состоянии", - говорят очевидцы.

По нашим данным, за рулём иномарки был 43-летний Сурен Туманов, таксист. На этой машине, судя по всему, и работал - иномарка принадлежит транспортной компании, которая вообще зарегистрирована в Кемерове. После аварии мужчина даже попытался убежать, как только увидел патрульную машину. И, судя по его состоянию, непонятно, чего больше испугался - полицейских или последствий ДТП.

"Сотрудники ДПС очень вовремя как раз здесь проезжали, они его очень быстро смогли остановить, он мог и сбежать, потому что, насколько я поняла, был в не очень адекватном состоянии", - отмечает Виктория Иванова.

Чтобы просто посадить водителя в патрульную машину, полицейским пришлось приложить усилия и даже надеть на мужчину наручники. На вопросы он не реагировал и, по всей видимости, вообще не осознавал происходящего.

Ехал водитель со стороны Думской улицы - она от места ДТП находится меньше чем в километре. О её дурной славе в Петербурге знает каждый. Помимо питейных заведений, здесь до сих пор можно купить шарики с веселящим газом, хотя это уже запрещено. Надышавшись закисью азота, в феврале 2019-го Мурад Касымов тоже сбил пешеходов на Невском, вылетев на тротуар. Тогда погибли 2 человека. Касымова приговорили к 8-ми с половиной годам колонии. Не исключено, что и в этот раз водитель сел за руль под действием "воздуха Ибицы".

Вот только что именно употреблял водитель - алкоголь или другие запрещённые вещества - станет известно после медэкспертизы.