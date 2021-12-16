https://news.day.az/world/1416306.html Анкара рассматривает обращения авиакомпаний на рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул
Анкара рассматривает обращения авиакомпаний на рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул
Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визита в ОАЭ.
По его словам, заявки авиакомпаний рассматриваются в минтранпорта и Главном управлении гражданской авиации Турции.
"В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу.
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