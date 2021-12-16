Анкара рассматривает обращения авиакомпаний на рейсы Стамбул-Ереван-Стамбул

Анкара рассматривает обращения турецких и армянских авиакомпаний по вопросу открытия авиарейсов Стамбул-Ереван-Стамбул.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с журналистами по итогам визита в ОАЭ.

По его словам, заявки авиакомпаний рассматриваются в минтранпорта и Главном управлении гражданской авиации Турции.

"В принципе отношение турецкой стороны к вопросу позитивное. В ближайшие дни определится, какие из компаний смогут летать по данному маршруту", - сказал Чавушоглу.