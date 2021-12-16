В США раскрыли новые детали в деле по убийству Джона Кеннеди

В США раскрыли новые детали в деле о самом загадочном убийстве в истории Америки - гибели президента Джона Кеннеди. Национальный архив опубликовал секретные отчеты. Судя по ним, спецслужбы долгое время считали основной версией заговор коммунистов. Якобы за устранением 35-го главы Белого дома мог стоять Советский Союз, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В документе содержатся показания некоего гражданина Польши - "водителя" советского посольства, который звонил американским дипломатам за год до и ровно через день после убийства Кеннеди. За это и зацепились федеральные агенты.

СССР упоминается в этих файлах достаточно часто, на что тут же обратила внимание западная пресса. New York Times спустя считанные минуты после публикации файлов, в которых, к слову, полторы тысячи страниц, выпустили статью о русском следе.

Вот только если внимательнее изучить отчеты, можно найти не менее интересную версию о том, что Кеннеди стал жертвой внутренних интриг и к его убийству могли быть причастны лица, имевшие отношение к ЦРУ.