Крушение судна в Малайзии

Число жертв крушения судна на юге Малайзии достигло 16, еще около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении Агентства по обеспечению морской безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спасатели обнаружили тела еще пяти погибших, таким образом, общее число жертв крушения составляет 16", - указывается в заявлении. Ранее 14 человек, находившихся на судне, которое перевернулось в среду около побережья штата Джохор, были спасены, при этом около 20 числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным ведомства, на борту находились нелегальные мигранты из Индонезии.