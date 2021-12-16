Вакцинация от коронавируса может стать обязательной во Франции

В будущем вакцинация от коронавирусной инфекции может стать обязательной. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил включение вакцины от COVID-19 в список обязательных, передает телеканал TF1, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам политика, республика уже подошла к фактическому моменту обязательной вакцинации, когда более 90 процентов "тех, кто должен быть привит, уже привиты". "Вполне вероятно, что мы перейдем к регулярной ревакцинации", - заявил он.

Макрон отметил, что несмотря на распространение коронавируса среди детей от 5 до 11 лет, их вакцинация останется на усмотрение родителей. Президент указал на необходимость дополнительного информирования службами здравоохранения родителей об опасности COVID-19 для детей. Он обратил внимание, что в последние недели было зафиксировано несколько десятков случаев развития тяжелой формы заболевания у детей.