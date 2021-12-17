Названы города мира с самой дорогой парковкой

Самая дорогая платная парковка в мире находится в Лондоне. Оставить автомобиль на час в этом городе обойдется почти в 11,3 доллара. Такие данные назвали в своем исследовании эксперты портала Picodi.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В топ-3 рейтинга также расположились норвежский Осло и столица Нидерландов Амстердам, где за час парковки придется заплатить 8,57 доллара и 8,55 доллара соответственно. Менее семи долларов парковка обойдется в Париже (6,84 доллара), Цюрихе (6,51 доллара), Копенгагене (5,98 доллара), Риге (5,7 доллара) и Стокгольме (5,65 доллара). Аналитики отметили, что более дешевую парковку можно найти в районах дальше от центра.