Немецкая полиция провела серию рейдов против антиваксеров в Саксонии

Немецкая полиция провела серию рейдов в Дрездене и соседнем городе Хайденау после угроз убийством премьер-министру федеральной земли Саксония Михаэлю Кречмеру, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. По меньшей мере шесть человек задержаны.

Основанием для обысков послужила информация о, предположительно, готовящемся покушении на Кречмера в одной из групп в Telegram. Сам он ранее заявлял, что нужно "очень четко различать правых экстремистов, которые хотят разрушить демократию, и людей чем-то обеспокоенных, выражающих критику или выступающих против чего-либо".

По данным местных СМИ, состоявшие в группе противники вакцинации резко критиковали политику властей по противодействию распространению коронавируса и призывали сограждан противостоять ей в том числе и силовыми методами. Кроме того так называемые антиваксеры обсуждали планы убийства Кречмера, который поддержал введение новых карантинных мер.

К рейду был привлечен спецназ, так как некоторые участники группы заявляли, что вооружены холодным оружием и арбалетами.