https://news.day.az/world/1416368.html В России выполнили испытательную стрельбу ракетой "Циркон" - ВИДЕО
В России выполнили испытательную стрельбу ракетой "Циркон" - ВИДЕО
Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" в рамках испытаний гиперзвукового оружия. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Целью стрельбы из Белого моря была береговая мишень, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.
Сообщается, что полет "Циркона" соответствовал заданным параметрам. Стрельбу признали успешной, цель была поражена.
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