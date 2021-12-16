В России выполнили испытательную стрельбу ракетой "Циркон"

Экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу ракетой "Циркон" в рамках испытаний гиперзвукового оружия. Об этом в четверг сообщили в Министерстве обороны России, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Целью стрельбы из Белого моря была береговая мишень, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

Сообщается, что полет "Циркона" соответствовал заданным параметрам. Стрельбу признали успешной, цель была поражена.