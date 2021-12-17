Борьбу Японии за спасение планеты назвали бессмысленной

Правительство Японии делает недостаточно для того, чтобы выполнить поставленные перед страной климатические цели. Об этом заявил главный исполнительный директор ведущей компании в области возобновляемых источников энергии Japan Renewable Energy Казухиро Такеучи, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Такеучи, обещание сократить выбросы углерода к 2050 году уже является положительным моментом, но при этом до сих пор отсутствует четкий план достижения этой цели. Исполнительный директор подчеркнул, что правительству необходимо оказать поддержку компаниям, занимающимся экологически чистыми источниками энергии.

Япония стремится достичь своих целей по спасению планеты, сохраняя при этом безопасную и стабильную энергетическую систему. Правительственный чиновник Таро Коно в декабре раскритиковал министерство торговли за то, что оно не удвоило объем возобновляемых источников энергии. При этом ранее сообщалось, что правительство призывало компании продолжать инвестировать в ископаемое топливо, чтобы избежать дефицита энергии. "Это действительно кажется немного непонятным и не имеет особого смысла на данный момент", - сказал Такеучи о работе правительства по борьбе с изменением климата.