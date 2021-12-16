Байден пообещал поддержку пострадавшим от разрушительных ураганов в Кентукки

Президент США Джо Байден пообещал оказать поддержку пострадавшим от разрушительных ураганов, обрушившихся на прошлой неделе на штат Кентукки. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он прошёл по улицам городов Доусон-Спрингс и Мэйфилд, где стихией были уничтожены целые кварталы.

Более 30 торнадо пронеслись через Кентукки и пять других штатов, в результате чего погибли по меньшей мере 88 человек, более 100 числятся пропавшими без вести.

"Я намерен сделать всё, что потребуется для поддержки вашего штата и местных лидеров, - заявил Джо Байден, - чтобы поддержать идущее здесь восстановление, ведь у вас всё будет восстановлено и отстроено".

Байден объявил, что в течение тридцати дней власти выделят средства на покрытие чрезвычайных расходов, вызванных бедствием. Между тем тысячи жителей штата, оставшиеся без крыши над головой, уже сейчас нуждаются во временном пристанище, которого на всех не хватает.