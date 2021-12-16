В Польше стартует COVID-вакцинация детей 5-11 лет

В Польше началась COVID-вакцинация детей 5-11 лет. Об этом сообщает RMF24 в четверг, 16 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Вакцинировать детей будут препаратом Comirnaty (Pfizer-BioNTech) - единственным, который Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило для использования для этой возрастной группы.

Теперь дети в Польше смогут получить прививку сразу после того, как им исполняется полных пять лет.

При этом уколы будут делать с таким же интервалом, как для взрослых - 21 день. Детям, имеющим серьезные проблемы с иммунной системой, будут предлагать три дозы - третью усиливающую через 28 дней после второй.