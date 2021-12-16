Песчаная буря обрушилась на Колорадо в США

Гигантское облако пыли поглотило штат Колорадо в США. Небо там окрасилось в ярко-оранжевый цвет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в песчаных тучах исчезло буквально всё. Видимость на дорогах моментально стала нулевой, что сразу привело к авариям. А ураганный ветер вырывал с корнем деревья и даже переворачивал грузовые автомобили.

Уже задержали сотни рейсов, более 50 тысяч домов остались без электричества. В это же время в некоторых частях штата свирепствовал снежный шторм. А в самый разгар урагана местные жители внезапно заметили радугу.