В Ирпене дотла сгорел маршрутный автобус

В Ирпене в четверг, 16 декабря, на дороге сгорел маршрутный автобус Ирпень-Киев. Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Только что в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением Ирпень-Киев", - говорится в сообщении.

Пожар попал на камеру видеорегистратора. Очевидцы сообщают, что спасатели прибыли на место пожара быстро, но автобус полностью сгорел.