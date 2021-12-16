https://news.day.az/world/1416402.html В Ирпене дотла сгорел маршрутный автобус - ВИДЕО
В Ирпене дотла сгорел маршрутный автобус - ВИДЕО
В Ирпене в четверг, 16 декабря, на дороге сгорел маршрутный автобус Ирпень-Киев. Об этом сообщает Телеграм-канал Киев Оперативный, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Только что в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением Ирпень-Киев", - говорится в сообщении.
Пожар попал на камеру видеорегистратора. Очевидцы сообщают, что спасатели прибыли на место пожара быстро, но автобус полностью сгорел.
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