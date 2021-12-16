YouTube заблокировал Симоньяновский канал в день запуска

Главного редактора МИА "Россия Сегодня", информационного агентства "Sputnik" и телеканала RT Маргариту Симоньян постигло очередное жестокое разочарование.

"Русская патриотка", которая постоянно пытается предстать перед аудиторией более русской, чем любой житель РФ русской национальности, сегодня пафосно анонсировала запуск нового круглосуточного новостного канала на немецком языке RT DE. Тщеславная Марго, упиваясь чувством собственной значимости, по этому случаю даже опубликовала на своей странице в Twitter смонтированный видеоролик, в котором в свойственной ей оскорбительной манере высмеиваются лидеры США, Великобритании и Франции, "которые не смогли помешать открытию канала в Германии".

Однако недолго музыка играла и вскоре Маргариту ждал вселенский облом: видеохостинг YouTube сразу же заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung, когда на канале шла прямая трансляция эфира. Телеканал сообщил, что в настоящее время причины блокировки выясняются.

Напомним, что ранее, в сентябре, YouTube также удалил два немецких канала Russia Today без возможности восстановления. Маргарита Симоньян поплатилась за ставшую для нее обыденной генерацию фейков. Комментируя удаление каналов, в компании Google сообщили, что это было сделано из-за контента, нарушающего правила о ложной информации по COVID-19: "RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео".

Там отметили, что во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения через другой канал. В результате оба аккаунта закрыли за нарушение условий использования YouTube.

Думается, что вскоре от известной фальсификаторши последуют очередные вопли о "несправедливости" жестокого мира и "заговоре" Запада в отношении несчастной Марго.