В Армении перевернулся военный грузовик
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В Армении вечером 15 декабря перевернулся армейский грузовик.

ДТП произошло в районе 22:50 в Вайоцдзорской области. Сероб Акопян на автомобиле "Урал" выехал с проезжей части и опрокинулся, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Он погиб на месте происшествия.

По данному факту проводится расследование.