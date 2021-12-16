https://news.day.az/world/1416443.html В Армении перевернулся военный грузовик - есть погибший
В Армении перевернулся военный грузовик - есть погибший
В Армении вечером 15 декабря перевернулся армейский грузовик.
ДТП произошло в районе 22:50 в Вайоцдзорской области. Сероб Акопян на автомобиле "Урал" выехал с проезжей части и опрокинулся, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Он погиб на месте происшествия.
По данному факту проводится расследование.
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