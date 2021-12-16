Смертельный батут: в Австралии погибли пятеро детей

В Австралии пятеро детей погибли при падении с надувного батута, который был поднят в воздух сильным порывом ветра на высоту 10 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, инцидент произошёл во время школьного праздника, устроенного по случаю окончания учебного года. Ещё несколько детей получили сильные травмы и находятся в больнице. Премьер министр страны назвал произошедшее "немыслимой трагедией". Подобные инциденты с батутами происходят достаточно регулярно, но обычно не приводят к смертельным исходам.