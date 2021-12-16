Елизавета II отменила предрождественский обед из-за "омикрон"

Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отменить традиционный предрождественский обед с членами семьи на фоне быстрого распространения в королевстве омикрон-штамма коронавируса, который уже стал доминирующим в Лондоне. Об этом со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщил в четверг британский телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Собеседник телеканала отметил, что это необходимая мера предосторожности, которая призвана не допустить нарушения основных рождественских планов королевской семьи.

Обед, который должен был состояться 21 декабря в Виндзорском замке, было решено отменить после того, как в среду главный санитарный врач Англии Крис Уитти заявил, что ситуация в стране требует от людей серьезно задуматься о необходимости посещения праздничных вечеринок и корпоративов, и "выбрать для себя только те мероприятия, которые имеют наибольшее значение".

На предрождественский обед традиционно приглашается большинство членов британской монаршей фамилии, включая тех, кто обычно не проводит Рождество вместе с Ее Величеством. Так, эти мероприятия регулярно посещает двоюродный брат королевы принц Майкл Кентский, который приходится внучатым двоюродным племянником императору России Николаю II (1868-1918) и был назван в честь великого князя Михаила Александровича. В прошлом году из-за пандемии COVID-19 95-летняя Елизавета II отмечала Рождество лишь в компании супруга - принца Филипа, который умер 9 апреля этого года в возрасте 99 лет.

В среду британские власти сообщили, что число выявленных в стране случаев заражения штаммом "омикрон" превысило 10 тыс., однако, согласно оценкам правительственных экспертов, в реальности этот показатель намного выше и может уже в ближайшее время достигнуть 1 млн. Число зафиксированных за сутки случаев передачи коронавирусной инфекции составило в среду 78 610. Это стало самым большим показателем с момента начала эпидемии в начале 2020 года. После этого Уитти предупредил, что Великобританию ждут новые антирекорды, а число госпитализированных с COVID-19 растет. За последнюю неделю этот показатель увеличился в Англии на 10%, а в Лондоне на 30%.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду призвал замедлить распространение вируса и снижать риск тяжелого течения COVID-19 за счет бустерных прививок. К кампании ревакцинации были подключены 20 тыс. добровольцев и военные, что позволяет делать более полумиллиона прививок в день. Глава правительства также заявил, что считает усиленные на прошлой неделе ограничительные меры достаточными для борьбы с инфекцией на данном этапе, когда точных данных о свойствах нового штамма все еще нет.