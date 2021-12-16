Банк Англии повысил базовую процентную ставку до 0,25%

Банк Англии впервые с августа 2018 года повысил базовую процентную ставку до 0,25% с 0,1%. Лимит средств на покупку активов сохранен на уровне £895 млрд, сообщается на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На своем заседании, завершившемся 15 декабря 2021 года, комитет большинством голосов (8 к 1) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,15 п. п., до 0,25%", - говорится в сообщении.

Ранее британский регулятор не исключал, что банковская ставка может достичь 1% к концу 2022 года.

Комитет также проголосовал за сохранение объема закупок активов, финансируемых за счет эмиссии Центрального банка, на уровне £20 млрд и продолжение программы покупки государственных облигаций Великобритании в размере £875 млрд. Таким образом, общий целевой показатель объема покупки активов составит £895 млрд.

Омикрон-штамм быстро распространяется в Соединенном Королевстве и по всему миру, представляя новые риски для здоровья населения, сообщил британский ЦБ. "Новый штамм также создает риски снижения активности в начале 2022 года, хотя его воздействие на спрос и предложение и, следовательно, на инфляцию, пока не неясен", - добавил регулятор. Банк Англии прогнозирует, что инфляция останется в районе 5% в течение большей части зимы и достигнет пика в 6% в апреле 2022 года.

Следующее заседание комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии состоится 3 февраля 2022 года.