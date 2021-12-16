Неизвестный открыл стрельбу по израильтянам, есть раненые

Трое израильтян получили ранения в четверг в результате стрельбы, открытой неизвестными из проезжающего автомобиля по машине на дороге близ поселенческого форпоста Хомеш на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила государственная израильская радиостанция Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое, он эвакуирован в госпиталь на армейском вертолете.

Нападавшим удалось скрыться, к месту атаки направлены армейские подразделения, ведется поиск стрелявших, указывает Kan.