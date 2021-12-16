https://news.day.az/world/1416589.html Полиция задержала экс-премьера Словакии Роберта Фицо
Полиция задержала экс-премьера Словакии Роберта Фицо
Полицейские задержали в Братиславе в четверг экс-премьера Словакии, лидера социал-демократов республики Роберта Фицо.
Об этом сообщило Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Задержание Фицо произошло перед началом запланированной социал-демократами в словацкой столице акции протеста против действующих властей республики. Экс-премьер находится в отделении полиции, расположенном на Лермонтовой улице в Братиславе.
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