Полиция задержала экс-премьера Словакии Роберта Фицо

Полицейские задержали в Братиславе в четверг экс-премьера Словакии, лидера социал-демократов республики Роберта Фицо.

Об этом сообщило Словацкое радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Задержание Фицо произошло перед началом запланированной социал-демократами в словацкой столице акции протеста против действующих властей республики. Экс-премьер находится в отделении полиции, расположенном на Лермонтовой улице в Братиславе.