Генсек ООН призвал принять срочные меры по вакцинации до конца года

Страны должны в ближайшие дни принять конкретные меры для достижения цели вакцинации от коронавируса 40% мирового населения до конца этого года. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции по итогам года, проходящей в видеоформате, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы достичь большего прогресса в достижении цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% [мирового населения к концу года], а также быть гораздо активнее в усилиях по вакцинации 70% [населения] во всех странах к середине 2022 года", - отметил Гутерриш.

Гутерриш заявил, что Африка не сможет вакцинировать от коронавируса 70% населения до августа 2024 года при нынешних темпах иммунизации.

"При нынешних темпах Африка не сможет достичь 70-процентного порога до августа 2024 года. Неравенство [в распределении] вакцин дает вариантам [вируса] выйти из-под контроля. <...> Мы не сможем победить пандемию без координации действий", - сказал он.

Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса не уходит, одними лишь вакцинами ее не искоренить.

"COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить, - сказал он. - Вакцины предотвращают для большинства привитых госпитализацию и летальный исход, замедляют распространение вируса".

По словам генсека, распространение вируса говорит о том, что инфекция пока не уходит. "Это вызвано неравенством в распределении вакцин, самоуспокоением", - отметил Гутерриш.