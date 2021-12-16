Афганское сопротивление уничтожило десятки боевика "Талибана"

Бойцы афганского Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в стране радикальному движению "Талибан", уничтожили за последние восемь дней 61 боевика радикалов. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь ополченцев Сибгатулла Ахмади на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"За последние восемь дней в ходе успешных партизанских операций против "Талибана" в провинциях Баглан, Панджшер, Кабул, Каписа, Саманган, Тахар, Парван, Бадгис, Лагман, Балх, Фарьяб, Газни, Гор, Герат, Нангархар и Кунар уничтожен 61 боевик талибов, еще 42 получили ранения", - указал он.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент республики Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.