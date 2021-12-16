Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США до $31,4 трлн

Президент США Джо Байден подписал в четверг закон, который повышает потолок госдолга страны на $2,5 трлн, до $31,4 трлн. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В четверг, 16 декабря, 2021 года, президент подписал закон <...>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на $2,5 трлн", - отмечается в документе. Ранее данную инициативу одобрили обе палаты Конгресса США.

Таким образом, американские власти предотвратили потенциальный дефолт страны по госдолгу. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, если закон не был бы одобрен, то после 15 декабря могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства. Инициатива позволит правительству США покрывать свои обязательства до 2023 года.