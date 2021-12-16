В ЮАР на важнейших автомобильных трассах развернули войска

Армейские подразделения развернуты на ключевых автотрассах ЮАР, чтобы не допустить в предстоящие рождественские и новогодние праздники блокировку важнейших транспортных артерий водителями грузовиков. Об этом сообщил в четверг местный телеканал eNCA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Военные заинтересованы в нормальной работе основополагающей инфраструктуры страны, - заявила в четверг министр обороны и по делам ветеранов Танди Модисе. - Мы провели переговоры с полицией, принято решение, что военные возьмут на себя платные автодороги, в частности, пункты сбора оплаты за проезд". Она заметила, что в случае необходимости для охраны порядка будут направлены дополнительные армейские силы.

В Минобороны ЮАР корреспонденту ТАСС заявили, что нынешние меры не связаны с опасениями по поводу возможных беспорядков в связи с вынесенным накануне Высоким судом Претории постановлением, которое отменяет решение департамента исправительных учреждений об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Собеседник агентства дал понять, что непосредственную угрозу для нормального движения транспорта и грузоперевозок может представлять блокада водителями грузовиков участков дороги, как это произошло в начале текущего месяца на юго-востоке ЮАР.

Водители десятков грузовиков заблокировали 3 декабря своими машинами одну из основных скоростных магистралей ЮАР, которая соединяет портовый город Дурбан с экономической столицей страны Йоханнесбургом. Перекрытие дороги произошло на пункте оплаты проезда на горном перевале Ван Ринена. Протестующие выступали против незаконного, по их мнению, найма иностранцев в качестве водителей тяжелых грузовиков. Полиции потребовалось несколько суток для того, чтобы восстановить нормальное движение.

В последние три года на дорогах ЮАР обострилась конкуренция в секторе грузовых перевозок. Многие частные компании предпочитают нанимать водителей из соседних стран, в основном из Зимбабве и Мозамбика. Им платят более низкую зарплату, за них также не вносят социальных отчислений. В результате среди местных водителей увеличилась безработица. Протесты часто принимают насильственную форму. Так, грузовики с иностранными водителями поджигают, а их самих запугивают. Протестующие также прибегают к блокировке важнейших дорог.