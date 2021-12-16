https://news.day.az/world/1416609.html Турция продолжит защищать интересы Азербайджана - Хулуси Акар
Турция продолжит защищать интересы Азербайджана - Хулуси Акар
Турция будет продолжать вести неустанную борьбу, чтобы защитить права и интересы такх дружественных и братских стран, как Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении в зале заседаний муниципалитета Кайсери.
По его словам, Турция переживает самый напряженный период в своей истории.
"Принимаются меры для усиления охраны границы", - добавил он.
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