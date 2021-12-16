Турция продолжит защищать интересы Азербайджана

Турция будет продолжать вести неустанную борьбу, чтобы защитить права и интересы такх дружественных и братских стран, как Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении в зале заседаний муниципалитета Кайсери.

По его словам, Турция переживает самый напряженный период в своей истории.

"Принимаются меры для усиления охраны границы", - добавил он.