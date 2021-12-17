Еврорегулятор допустил использование препарата от ковида, разработанного Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило использование в ЕС препарата для лечения ковида Paxlovid, разработанного американской компанией Pfizer. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг на сайте европейского регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лекарство, пока еще не одобренное в ЕС, может использоваться для лечения взрослых с повышенным риском тяжелого течения заболевания, которым не требуется дополнительный кислород, - говорится в пресс-релизе. - Paxlovid должен применяться как можно скорее после выявления коронавируса, в течение пяти дней с появления первых симптомов".

EMA опубликовало данную информацию "c целью поддержки национальных регуляторов, которые могут принять решение об использовании препарата до выдачи регистрационного удостоверения, например, в случае чрезвычайных обстоятельств в свете увеличения числа случаев заражения и смертей от коронавируса в ЕС".

В агентстве добавили, что Paxlovid не должен использоваться с рядом других лекарств, и уточнили, что в настоящее время препарат проходит последовательную экспертизу - процедуру, как правило предшествующую подаче заявки на выдачу регистрационного удостоверения.

Согласно исследованиям, Paxlovid снижает вероятность госпитализации и смерти среди пациентов, находящихся в группе риска, на 89% в течение трех дней с момента появления симптомов и на 88% - в течение пяти дней. Среди пациентов, не находящихся в группе риска, вероятность госпитализации при лечении препаратом Paxlovid снижается на 70%.

В США препарат фирмы Pfizer пока еще не получил окончательного одобрения для широкого применения со стороны Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, однако американское правительство уже приобрело 10 млн доз данного лекарства.