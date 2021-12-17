В Польше около 500 норок заразились коронавирусом от человека

Около 500 норок заразились коронавирусом на ферме в Великопольском воеводстве Польши. Об этом сообщил журналистам главный ветеринарный врач региона Анджей Жарнецкий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Вирус удалось обнаружить благодаря рутинной проверке на коронавирус стад норок", - сказал он, подчеркнув, что животные заразились от человека. По словам ветеринара, болезнь затронула только основное стадо - взрослых самцов и самок.

"Стадо отправлено на карантин, который продлится 90 дней. В это время будут проведены клинические и лабораторные исследования", - добавил Жарнецкий, указав, что после завершения карантина животные будут обследованы на наличие коронавируса еще раз.

С 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились свыше 3,9 млн человек, умерли более 90 тыс., выздоровели 3,3 млн. Сейчас республика проходит четвертую волну эпидемии. За минувшие сутки суточный прирост составил 22 097 человек, умерли 592. Число госпитализированных с коронавирусом также остается высоким и сейчас составляет 23,9 тыс. На карантине находятся 599 тыс. человек. Вакцинацию прошли почти 20,7 млн жителей 38-миллионной Польши, ревакцинацию - 4,8 млн.