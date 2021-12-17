США ввели новые санкции против экономики Китая

Министерство финансов США в четверг ввело санкции против восьми китайских технологических компаний. Об этом говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Организации, среди которых производитель беспилотных летательных аппаратов DJI Technology, внесли в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют инвестиционные ограничения - американцам запрещено покупать или продавать определенные ценные бумаги этих компаний. Изначально в сообщении Минфина говорилось об одном гражданине и четырех организациях КНР, но потом страница обновилась с иным списком.

По версии министерства, эти восемь компаний помогают властям в деле слежки с применением биометрических технологий "за этническими и религиозными меньшинствами в Китае, преимущественно" за уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

"Сегодняшние действия подчеркивают, как частные фирмы в китайском секторе обороны и технологий наблюдения активно сотрудничают с правительством в осуществлении репрессий в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств, - утверждал заместитель главы Минфина Брайан Нелсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с финансированием терроризма. - Минфин по-прежнему привержен обеспечению того, чтобы финансовая система США и американские инвесторы не поддерживали эту деятельность".

Ранее Минторг США ввел экспортные ограничения против трех десятков китайских компаний, действия которых, по версии Вашингтона, "противоречат внешней политике или интересам национальной безопасности США". Конгресс США также принял законопроект об ограничении импорта товаров из СУАР. Пресс-служба посольства КНР в Вашингтона пока не ответила на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эти ограничения.

Обострение отношений Пекина со странами Запада вызывает тема прав нацменьшинств в Китае. Западные государства обвиняют КНР в создании сети исправительных лагерей, где якобы могут принудительно содержаться до 1 млн уйгуров, и использовании труда находящихся там людей. Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании сети пенитенциарных учреждений в СУАР. Весной США, Канада, Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении китайских чиновников, обвинив их в причастности к нарушениям прав уйгуров, что стало поводом для принятия Китаем ответных мер.