https://news.day.az/world/1416622.html В Мексике перевернулся автомобиль с военными, есть погибшие
В Мексике перевернулся автомобиль с военными, есть погибшие
Пятеро военнослужащих погибли в четверг в ДТП в городе Кульякан, столице штата Синалоа на северо-западе Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Легковой автомобиль, внутри которого находились солдаты, несколько раз перевернулся, после чего врезался в бульдозер, оставленный рядом с местом проведения дорожных работ. По предварительным данным, к трагедии привела потеря управления транспортным средством.
Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.
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