В Китае ускоренно возводят новые ковидные лагеря
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В Китае в скором темпе возводят новые ковидные лагеря, на фоне роста числа новых случаев коронавируса.

Telegram-канал "BUYAN - Чё там в мире?" поделился кадрами, на которых запечатлены соответствующие работы, передает Day.Az.

Представляем читателям это видео: