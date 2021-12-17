https://news.day.az/world/1416624.html В Китае ускоренно возводят новые ковидные лагеря - ВИДЕО
В Китае ускоренно возводят новые ковидные лагеря - ВИДЕО
В Китае в скором темпе возводят новые ковидные лагеря, на фоне роста числа новых случаев коронавируса.
Telegram-канал "BUYAN - Чё там в мире?" поделился кадрами, на которых запечатлены соответствующие работы, передает Day.Az.
Представляем читателям это видео:
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