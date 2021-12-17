Британец, внезапно ставший миллионером, пожаловался на скучную жизнь

Мужчина из Англии, ставший миллионером благодаря инвестициям в криптовалюту, пожаловался на скучную жизнь. Об этом пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он уже не знает, чем себя порадовать.

Как рассказал сам 35-летний британец, раньше он работал создателем контента для соцсетей, зарабатывая в год £25 тыс. В 2014 году мужчина решил рискнуть, вложив все свои сбережения в биткоин, и не прогадал - через три года его состояние перевалило за £2 млн.

В 2019 году состояние британца и вовсе достигло £26 млн, поэтому мужчина решил больше не работать, а отправиться в кругосветное путешествие и найти себе новые хобби, однако вскоре у инвестора возникла новая проблема.

Британец пожаловался, что ему скучно жить - он осуществил свои желания и не знает, что делать дальше. Кроме того, мужчина все чаще начинает думать, что пора снова выйти на работу.

"Я любил свою работу, она была источником вдохновения в моей жизни", - прокомментировал миллионер.