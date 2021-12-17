Итальянец получил пособие на почти $200 тыс., притворяясь слепым 13 лет

Жителя Италии, притворявшегося слепым, арестовали за мошенничество. Мужчину разоблачили, когда увидели, как он едет за рулем машины и тратит деньги в магазинах. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации СМИ, мужчина из Палермо с 2008 года получал пособия после того, как предоставил документы, что потерял зрение из-за врожденной болезни - за 13 лет ему выплатили около $192 тыс. До 2018 года итальянец не вызывал подозрений, пока не решил продлить свои водительские права.

Сообщается, что полицейские установили за мужчиной наблюдение и стали свидетелями, как он едет за рулем своей машины, говоря по телефону. Потом его заметили гуляющим по центру города, где мошенник тратил деньги в магазинах.

Позже полицейские рассказали, что мошенника зовут Франческо Файе, и у него уже есть проблемы с законом. В 2018 году мужчина вместе с подельниками устраивал подставные ДТП, чтобы получать страховые выплаты.

Сейчас Файе находится под домашним арестом и ждет решения суда.