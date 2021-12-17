В США вертолет упал на оживленную трассу

Вертолет упал на оживленную трассу I-10 в американском штате Луизиана во вторник, 14 декабря, сообщает местный портал Wlox. Кадры крушения опубликовал Telegram-канал Police Frequency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате ЧП погиб пилот, который был единственным, кто находился на борту воздушного судна. Согласно предварительной информации, это был вертолет Bell 407.

Вертолет сильно ударился об проезжую часть и загорелся. По данным полиции, воздушное судно разбилось на восточном направлении у моста Боннет-Карре-Спилвей.

Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование в связи с авиакатастрофой.

Движение по автостраде было частично перекрыто. Из-за аварии также оказались повреждены линии электропередач, без света остались около 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Энергоснабжение уже восстановили.