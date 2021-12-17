22-летняя британка с редкой болезнью живет в теле восьмилетнего ребенка

Шона Рэй из Англии, которой исполнилось 22 года, "застряла" в теле восьмилетнего ребенка. Об этом пишет LADBible, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Когда Шоне было шесть месяцев, у нее нашли редкую форму рака мозга. Лечение принесло результат - у девочки началась ремиссия, но из-за курса лекарств и химиотерапии пострадал гипофиз Рэй, поэтому она перестала расти.

"Я 22-летняя женщина, застрявшая в теле восьмилетнего ребенка. Мой гипофиз пострадал", - комментирует свое состояние британка.

Как рассказала девушка, у нее часто возникают проблемы из-за внешности. Например, Рэй не пускают в бары, не продают алкоголь без документов, да и просто косо смотрят, узнав ее реальный возраст.

"Несмотря на то, что я физически не могу вырасти, я очень хочу, чтобы со мной обращались как со взрослой", - жалуется Шона.

Больше Шоны переживает только ее мать, которая каждый раз с трудом сдерживает слезы, видя, как дочери бывает трудно.

"Ей придется жить с этим. Все, что я могу, это защитить ее", - рассказала женщина.