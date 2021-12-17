Главный санитарный врач Англии оценил скорость распространения штамма «омикрон»

Главный санитарный врач Великобритании профессор Крис Уитти заявил, что штамм коронавируса "омикрон" быстро достигнет пика распространения, но и также быстро пойдет на спад. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что новый штамм COVID-19 достигнет пика распространения в ближайшее время, но после этого достаточно скоро замедлится удвоение темпов заражения.

По мнению Уитти, на это повлияет осторожность граждан и ограничения, а также появление все большего количества граждан с иммунитетом к инфекции.

Главный санитарный врач Великобритании утверждает, что в ближайшие две недели число зараженных будет "впечатляющим".

"Я советую людям расставить приоритеты, если для них самое важное в следующие десять дней - пойти на футбольный матч, это для них приоритет", - заявил Уитти.